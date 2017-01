Stricken gegen die soziale Kälte

17.01.2017, 14:10 Uhr

Socken, Hauben, Schals: Im 7. Bezirk wird wärmende Strickware gesammelt, abzugebem in der Bezirksvorstehung.

NEUBAU. Wie kalt der Winter sein kann, haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen, selten sind die Temperaturen über den Gefrierpunkt hinausgekommen. Deshalb startete die Wiener Hilfsorganisation "neunerhaus" am Dienstag, den 17. Jänner, die Aktion "Stricken gegen soziale Kälte".Wer gerne strickt, ist hier also genau richtig: Jedes Paar Socken, jeder Schal, jeder Handschuh und jede Haube werden einem anderen Menschen helfen, durch diesen kalten Winter zu kommen. Die wolligen Spenden können bis 30. Jänner zu den Öffnungszeiten in der Bezirksvorstehung Neubau (Hermanngasse 24–26) abgegeben werden.