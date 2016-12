Wien 2017: Das Horoskop für die Stadt

29.12.2016, 01:30 Uhr

Vom Parkpickerl für ganz Wien bis zu Richard Lugners Liebesglück: Ildiko Karo hat für uns exklusiv in die Sterne geschaut und weiß, was 2017 auf Wien zukommt.

WIEN. Bleibt Michael Häupl auch 2017 noch Bürgermeister von Wien? Wer hat fußball-technisch die Oberhand – Rapid oder doch die Austria? Und wird die Beachvolleyball-WM ein Erfolg? Ildiko Karo hat für uns ein Horoskop für Wien erstellt.Ich spüre keine großartigen Veränderungen im Alltag der Menschen. Die Bundespräsidentenwahl hat keine Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung. Auch die Ballsaison – mit Akademiker- und Life Ball – wird ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne gehen. Aufregungen wegen Asylpolitik wird es geben, aber nicht mehr in derartiger Aggressivität wie in den vergangenen zwei Jahren. Die Wiener lernen mit dieser Situation umzugehen. Und: Wien wird an den Touristen noch mehr verdienen als bisher.

Das Thema Schule: Die Bildungsverantwortlichen Sonja Hammerschmied und Sandra Frauenberger – als Jungfrau totale Realistin – sind beide eher Kopf- als Gefühlsmenschen. Daher bringen sie auch was zustande, was die Integration in den Schulen betrifft. Kleine Erfolge können sie also verbuchen, aber keine großen Verbesserungen hervorrufen. Und das Thema Arbeit: Vor allem die ältere Generation wird es schwerer und schwerer haben. Die Arbeitslosigkeit für die Generation 50 Plus steigt weiter. Ansonsten sind die Wiener aber eher im Freizeitstress bei den grandiosen Konzert-Angeboten.Ja. Es wird zwar seitens der Stadtregierung kräftig in Sachen „Gute Ausbildung“ – wie etwa mit einem besseren Image für die Lehre – gekurbelt. Das greift jedoch noch lange nicht.Wien bleibt Wien: Die ewige Diskussion um die Zusammenlegung von Bezirken wird auch 2017 zu keinem Ende kommen. Die einzelnen Bezirkspolitiker sitzen zu sehr auf ihren Ämtern, als das sie sie aufgeben würden. Auch wenn sich in dieser Sache Michael Häupl und Renate Brauner einig sind: Die Jungfrau Häupl dominiert klar die Waage Brauner.Er will und wird noch nicht abtreten. Auch wenn die Zeit reif wäre, hat er immer noch Pläne im Kopf und will etwas bewegen. Er hat das Gefühl, er muss noch etwas erreichen. Das ist typisch Jungfrau: ein unermüdlicher Kopfmensch.Döblings Bezirkschef Adi Tiller ist zwar eine hartnäckige Jungfrau – wie übrigens sehr viele Politiker in Spitzenämtern – und eher fürs Parkpickerl. Aber die Bastion Döbling sollte zumindest im ersten Halbjahr 2017 noch nicht fallen. Ein flächendeckendes Parkpickerl ist kein Thema.Auch hier gilt: Wien bleibt Wien. Trotz aller Nostalgie werden die Autofahrer nicht auf eine Fahrspur verzichten. Ebenso könnte man wieder die Diskussion einer U-Bahn bis zum Flughafen oder bis zur SCS führen. In dieser Causa passiert also nichts.Ein fades Jahr für beide, zumindest bis zum Sommer. Austria trennt sich von seinem deutschen Trainer Thorsten Fink – als Skorpion ist dieser schon fast zu emotional. Rapid wird unter Trainer Damir Canadi – ein zielstrebiger und ehrgeiziger Stier – in eine positive Richtung steuern: die Euroleague-Qualifikation.Das wird der gleiche Hype wie in Kärnten: Die Donauinsel wird zur Partyzone, aber das österreichische Team geht leider leer aus. Veranstalter Hannes Jagerhofer – als Wassermann ein hartnäckiger Perfektionist – wird alles tun, um eine perfekte Veranstaltung über die Bühne zu bringen und die Fans zu unterhalten.Lugner wird mehr mit seiner Gesundheit als mit neuen Haustieren zu kämpfen haben. Geschäftlich bleibt er zumindest in der ersten Jahreshälfte aktiv, aber eine ernste Beziehung ist nicht zu sehen.Ildiko Karo bietet neben Hand-Lesen und Karten-Legen mit den Lenormand-Zigeuner-Engelskarten auch Pendeln und Seelenarbeit an. Auf Facebook ist sie unter " Spirituell Leben " zu finden.