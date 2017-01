Abendmeditationen

, Markt 109 , 2880 Kirchberg am Wechsel-Markt AT

BKZ-Wechselland , Markt 109 , 2880 Kirchberg am Wechsel-Markt AT

„Lesung aus Schriften der Welten-Weisheiten mit anschließender Meditation“



Auch Meditationsunerfahrenen ist es möglich teilzunehmen. Die Meditationstechnik hat ihren Ursprung im alten Ägypten und findet sich auch im mystischen Christentum wieder.

Frei von alltäglichen Belangen kann man in jenen Bereich gelangen, in welchem die Berührung mit der eigenen Seele und dem Geist möglich wird.



Termine jeweils am Mittwoch: 18.1, 15.2, 15.3., 12.4., 17.5, 14.6.,

von 19 bis ca. 20.30 Uhr

Kostenbeitrag: freie Spende

Ort: 2880 Kirchberg am Wechsel Markt 109



Anmeldung aus organisatorischen Gründen erbeten an info@welten-weisheit.at