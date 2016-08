Bob Ross © Malkurse in Ternitz

30.08.2016, 14:39 Uhr

Jeweils Tageskurse von 09.00 bis ca. 17.00 Uhr.Ein Certified Ross Instructor © führt sie in die Nass-in-Nass Technik und am Endedes Kurstages gehen Sie mit Ihrem persönlichen Kunstwerk nach Hause.Im Kursbeitrag (€ 95,--) ist das gesamte Material inkludiert.Alle Kurstermine samt Kursbilder auf der Homepage www.tk-paintings.at.Infos auch gerne mittels Mail an tk-paintings@gmx.at oder per Tel. unter0650/4357588