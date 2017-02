Der (Schnee) Berg - „Spiel der Elemente“

06.02.2017, 13:58 Uhr

Premiere mit "Schneeberg Koarl" Tischs neuem Bildmaterial.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Bildervortrag von Karl Tisch über das Spiel der Elemente am Schneeberg, den höchsten Berg in Niederösterreich. Der Schneeberg, selbst ein alpines "Gebirgselement" sowie der nördlichste und östlichste Zweitausender der Ostalpen. Er ist ein Berg der Extreme. Es sind die schnellen Wetterumschwünge dieses Berges, die ihn unberechenbar und gefährlich machen. Ob Sommer oder Winter, man darf ihn nicht unterschätzen. Erleben Sie bei diesem Vortrag eine etwas andere "Elementenlehre" und sehen Sie, wie sich der Schneeberg mit all den Elementen vereint und dabei ein Naturschauspiel bietet, wie sie es noch nicht gesehen haben. VVK: € 7, AK: € 10,-- Abendkasse. Vorverkauf bei der Stadtgemeinde Ternitz und Sparkassen im Bezirk Neunkirchen.