Ein Hundeleben ( 39 )

26.12.2016, 21:43 Uhr

Ich kann es noch gar nicht richtig glauben,das Christkind war da.Das wirkliche,echte,richtig echte Christkind u.das war eine supertolle coole Sache.Dabei hat der besagte geheimnissvolle 24.12. gar nicht so toll angefangen.Mein Frühstück habe ich verweigert in der Hoffnung auf außergewönliche Genüsse die eines Festtages würdig sind,was sich aber gleich danach als ein totaler Schuss ins Knie erwiesen hat.Kaum war ich von meiner Inspektionsrunde zurück habe ich gesehen das Frauchen die blöde Idee hatte meine Schüssel wieder weg zu räumen.Ich bin dann immer gependelt,von der oberen Wohnung in die untere zu Tina u.Niki,aber es waren alle sehr beschäftigt u.keiner hatte für mich Zeit u.auch kein Leckerli auf Lager.Nicht mal im Garten,wo ich immer scharf am Beobachten war,ob ich das Christkind schon fliegen sehe,haben die Meisen ein Bröserl von ihren Knödeln her gegeben.Dann war endlich Mittag u.was in meiner Schüssel,aber wieder nix von einem Festmenü u.vom Christkind noch immer keine Spur.Da war ich schon schwer am Zweifeln......hat es mich am Ende doch vergessen?Ich konnte beim Mittagsschläfchen fast kein Auge zumachen,weil ich so Sorgen hatte.Dann war Kaffeezeit u.dann hat Herrchen gesagt,ich darf jetzt auch mal in die Krippe schauen.Da war dann so ein winziwunzi kleines Baby drinnen,das ich aber nicht mal beschnüffeln durfte,weil Frauchen gleich gesagt hat,tu Lucy weg,die verschluckt es sonst u.ich habe mir gedacht,wenn DAS jetzt das Christkind ist,dann kann ich alle Hoffnung fahren lassen,denn so ein kleines Baby kann nie u.nimmer die vielen Geschenke schleppen,die ich mir doch erwartet habe,von wegen dem Bravsein u.so.Frauchen hat aber gesagt,das ist das kleine Jesulein u.das flattert nicht in der Gegend herum.Da war ich dann so froh u.bin gleich nochmal in den Garten,Christkind schauen u.die Fische fragen,ob sie es schon gesehen haben?Das Ergebnis war....nein,sie haben es nicht gesehen u.ja......ich mußte in die Badewanne.Frauchen hat geschimpft u.Herrchen hat gesagt,es wäre direkt spannend zu sehen ob so kleine Schweinderln auch Geschenke bekommen,wo er aber mich gemeint hat u.nicht meine Sau Sausanne.Dann war es eeeeeendlich soweit,was gut war,weil ich schon fast vor Aufregung am Ausflippen war.Dann war es wirklich da in seiner Pracht u.Herrlichkeit.Gut.......gesehen habe ich es nicht....aber gehört.Wir haben alle vor der Wohnzimmertür gewartet u.da hat das Christkind mit einem Glöckchen geläutet u.dann ist die Tür aufgegangen u.ich bin gleich reingestürmt,weil ich es doch noch erwischen wollte.Es war leider schon wieder weg,aber es hat eine Feder verloren,die ich gleich entdeckt habe u.auch die vielen Packerln,die unter dem schön geschmückten Baum gelegen sind.Respekt,so schnell wie das Christkind ist,bin nicht mal ich wenn ich ganz,ganz schnell bin.Ja,es hat sich doch gerechnet brav zu sein."Hund" u.ich haben ein neues Halstuch bekommen u.ich ganz viele Leckerlis u.einen neuen Freund,der " Herr Bello" heißt.Frauchen sagt,jetzt sind wir die 3 Champignons oder Companions oder wie die 3 Kumpanen da heißen,die zusammenhalten wie Pech u.Schwefel.Die Festtafel ist nicht weiter erwähnenswert,weil ich trotz meines berühmten Hundebettelblickes wieder nix abbekommen habe außer ein kleines Stückchen Käse u.das erst ganz zum Schluss.Ich habe es mir dann gemütlich gemacht u.geträumt dass das Christkind vielleicht morgen schon vergessen hat das es schon da war u.nochmal kommt.Was aber dann doch nicht der Fall war.Am 25. hat uns Frauchen dann mit einem spitzen Schrei aus den Federn geschmissen,was eine bodenlose Frechheit u.total rücksichtslos ist,denn Herrrchen u.ich brauchen unseren Schönheitsschlaf.Ich sage es gleich,ich war's nicht.Aber " Hund" hat gesagt er kann " Herr Bello" nicht leiden u.hier ist nur für 2 Hunde Platz." Hund" u.ich sind schon ein tolles Team.Frauchen sagt......genau.einer dimmer als der andere, aber ich glaube ganz fest daran das " Herr Bello" im Hundehimmel jetzt auch noch eine schöne Weihnachtszeit hat.Am 26. hat Frauchen gesagt,jetzt hat uns bald der Alltag wieder u.morgen gibt es Reste.Ich finde ja,das mit den Resten hätte nicht sein müssen,wenn man auch mal einem armen Hund was abgegeben hätte,aber mich fragt ja wieder mal keiner u.dann hat es sich ergeben...also nicht mit Absicht ...aber.ich bin wieder mal in den Teich geplumpst....u.Frauchen hat beim Abfrottieren wieder gesagt,Lucy du stinkst.....Ich sags ja.....manche Dinge ändern sich nie.Also dann,bis bald mal wiederEure Lucy