Ein Hundeleben ( 40 )

08.01.2017, 22:31 Uhr

Mein lieber Herr Gesangsverein,wie mein Frauchen immer sagt,das war wieder eine aufregende Woche.Ich habe 3 Tage gebraucht um mich von der Silvesterknallerei zu erholen.Das Feuerwerk war schön,aber auch ganz schön laut,aber auf Frauchens Arm habe ich es sogar geschafft,nicht ganz auszuflippen.Frauchen sagt,dem Mutigen gehört die Welt u.ich will ja das mir die Welt gehört u.mutig will ich ja auch sein.Aber immer brauche ich das wirklich nicht,so war ich ganz froh als Frauchen gesagt hat,erst nächstes Jahr wieder.Kommt Zeit kommt Rat u.Tapferkeit,da bin ich frohen Mutes.Den Rest der Woche habe ich gebraucht um mich von Herrchens Geburtstag zu erholen u.mit der Tatsache abzufinden das 72 schon ganz schön alt ist u.um mich zu fragen ob ich auch mal so alt werde oder vorher elendiglich an Hunger sterbe.Denn natürlich hat es Torte gegeben u.natürlich wurde von der neidigen Meute wieder auf einen kleinen, armen, bedauernswerten Hund vergessen.Das die sich überhaupt noch trauen mir unter meine ach so treuen Hundeaugen zu treten,so ohne schlechtes Gewissen.Ich habe ja auch bald Geburtstag u.da bin ich ja schon so gespannt ob ich da wenigstens einen Kuchen bekomme u.nicht wie immer .....nix.Na ja 1 Geschenk hat es auch für mich gegeben,obwohl es ja Herrchens Geburtstag war u.das finde ich auch durchaus in Ordnung.Mein neuer Freund heißt Grisu u.mit Nachnamen Drachen.Der darf jetzt auch bei mir u.Hund wohnen.Frauchen sagt,sie ist mal gespannt ob er ein paar Tage länger lebt als der Herr Bello,der es ja jetzt im Hundehimmel auch schön gemütlich hat oder ob ich wieder meine ärztlichen Fähigkeiten unter Beweis stelle wie bei Hund,der jetzt nur noch 1Auge hat u.auf meine Hilfe sicher gern verzichtet hätte,oder Donald,der jetzt hohl ist u.auch keine Tröte mehr im Bauch hat.Herrchen sagt,seit meiner Geburt hat die Spielzeugindustrie mächtig Aufschwung genommen u.das ich stolz auf mich sein kann,weil ich so viele Arbeitsplätze rette.Ja ich bin schon eine Nette,immer besorgt das es allen gut geht.Und dann war er da.....der Schnee...von dem alle gesagt haben,sie brauchen ihn nicht u.wo sich dann doch alle gefreut haben,weil er den Garten in so eine schöne weiße Landschaft verwandelt hat.Ich war ganz erstaunt wie kalt doch die " Weiße Pracht" ist u.wie toll man mit ihr spielen kann.Mein 1. Schnee im Leben.......Herrlich....Grisu mußte ich auch gleich alles zeigen u.er hat sich auch sehr gefreut mal Schnee zu haben.Ein Drache spuckt ja sonst immer nur Feuer.Frauchen hat einen Weg geschaufelt u.ich habe fleißig geholfen.Aber ich mußte oft unterbrechen weil mich die Amseln so sekkiert haben.Dauernd sind sie vor meinen Füßen herum gehüpft u.als ich mal gefragt habe ob sie mir eine Rosine geben,haben sie mir nur die lange Nase gezeigt.Dabei sind gerade die Rosinen so lecker.Frauchen sagt,das ist gut so,weil Rosinen sind nix für Hunde.Die hat wieder mal 0 Ahnung u.steckt sicher mit der schwarzen Brut unter einer Decke u.hat ihnen gesagt sie sollen mir ja nichts geben.Apropos, geben....da waren 4 Typen an unserer Tür.Frauchen sagt,die kommen aus dem Morgenland u.bringen was zum Rauchen,Gold u.Möhren u.das sind die Heiligen 3 Könige....3 ?????? Ich kann es beschwören es waren 4 aber ich denke vielleicht kann Frauchen nur bis 3 zählen,deshalb will ich mal nicht so sein u.der eine hat ausgesehen wie der Rauchfangkehrer,aber nicht unserer,der immer kommt,denn den kenne ich.Gold haben sie auch keines hergegeben,sondern was von uns genommen u.dann haben sie gesungen u.ich habe auch mitgesungen u.zusammen war es ein lautes sehr schönes Konzert u.dann waren alle froh,wie Frauchen gesagt hat,sie bedankt sich sehr u.das nächste Haus wartet schon u.dann hat sie einen Streifen mit goldenen Zeichen an die Tür geklebt u.gesagt Glück u.Segen für ein ganzes Jahr für alle Hausbewohner u ich habe gesagt und für alle Tiere u.alle Menschen auf der ganzen Welt auch noch.Da hat sie gesagt,Lucy die hast ein Herz aus Gold u.wenn du jetzt auch noch ein bisschen braver sein könntest.Ich sags ja,die Alte ist nie zufrieden.Also dann,bis bald mal wiederEure Lucy