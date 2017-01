Ein Hundeleben ( 41 )

20.01.2017, 21:48 Uhr

Die Weihnachtsdeko ist verschwunden,aber wieso Frauchen auch gleich den ganzen Schnee weggeräumt hat,das verstehe wer will,ich nicht.Es war so ein lustiges Spiel u.hat soviel Spass gemacht.Frauchen sagt,das war nicht sie,sondern ein warmer Wind u.der hat den Schnee gefressen u.das ist immer so....jedes Jahr.Ich denke das sie schwindelt,denn Herrchen schaut Schirennen im TV u.da gibts auch noch Schnee u.nur in meinem Garten ist nixmehr.Ich glaube das hat sie mit voller Absicht gemacht,nur um mich zu ärgern u.damit sie nicht so viel putzen muss.Aber sie hat sich schwerstens verrechnet,weil jetzt ist der Schnee ein Gatsch u.sie muß noch viel viel mehr wischen u jammern u.mich baden u.jammern u.so ist se wiedermal die Ärmste u.mit der Gesamtsituation am Meisten unzufrieden,aber ich auch.Frauchen sagt,wenn ich brav bin kommt wieder welcher.Ich muß sagen,das ich dann doch schon sehr,seht brav war u.es eigentlich nicht der Rede wert ist das die Einlage von Frauchens Stiefel jetzt nicht mehr so gut ist.Ich wollte ja auch nur schauen woraus die gemacht ist u.das Hund jetzt kein Halstuch mehr hat u.ein großes Loch im Bauch u.mein Nashorn keine Hörner mehr,zählt nicht u.wird von mir nur am Rande erwähnt u.weil ich doch so ein guter Hund war hat es auch wieder geschneit.Viel ist es ja nicht,aber wieder toll zum spielen u.kosten u.kalt ist es das meine Ohren fast abfallen u.wenn ich belle,dann kommt ein Dampf aus mir raus wie bei meinem Grisu,der ja ein Drachen ist.Jetzt ist es auch eine lustige Zeit,von der alle sagen,es ist eine Gaudi u.heißt Fasching.Na,ich finde das nicht so lustig,wenn ich am Abend in mein Körbchen muß u.alleine bleiben u meine Leute sich verkleiden bevor sie das Haus verlassen.Ich frage mich....wieso?Wollen sie nicht das die Leute sie erkennen?Frauchen sagt, das muß so sein,das ist ein Kostüm.Herrchen habe ich trotzdem erkannt,weil wir manchmal so vor dem TV sitzen,wenn seine Mannschaft spielt,aber Frauchen????? Sie war eine Hexe u.ich muß sagen,da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen u.hätte keine Verkleidung gebraucht,denn sie hat sich nicht viel verändert,das ist sie das ganze Jahr.Ich war auch verkeidet,aber nur ganz kurz.Frauchen hat gesagt, Lucy so erkennt dich keiner u.dann haben sie gelacht.Ich will aber das mich jeder erkennt u.deshalb finde ich verkleidung blöd u.am Blödesten das ich nie mit darf.Komisch sind die Leute im Fasching schon anzusehenIch war auch wieder beim Frisör u.danach waren wir shoppen.Ich habe Leckerlis eingkauft bei einer sehr lieben Dame,die mich auch sehr gut beraten hat.Dann gabs noch eine Leine für den eleganten Hund.Draufstehen tut auch was,keiner sagt mir was,aber alle grinsen.Na,ich werde es schon noch herausfinden.Also dann bis bald mal wieder.Eure Lucy