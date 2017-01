Gelungener Jubiläumsball in Edlitz

18.01.2017, 16:49 Uhr

Die Trachtenkapelle Edlitz-Thomasberg und Grimmenstein lud am 14.02.2017 zu ihrem 35. Musikerball in das Gasthaus Grüner Baum in Edlitz.

Eröffnet wurde der Abend durch ein Eintanzkomitee aus Musiker und Musikerinnen, die zu einem Boarischen die Hüften schwangen. Das tanzbegeisterte Publikum wurde mit abwechslungsreicher Musik unterhalten - Big Band, Dorfmusik und Oberkrainer aus den Reihen der Trachtenkapelle sorgten für Unterhaltung. Zu Mitternacht begeisterten die Edlitzer Schuhplattler mit einer gelungenen Einlage und es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.