SSC-BLACKIES DANKE ZUM JAHRESWECHSEL

31.12.2016, 09:39 Uhr

Es war wieder ein sehr durchwachsenes Jahr mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen, so wie immer im Leben, die wir aber gemeinsam gut bewältigt haben.Erstens möchte ich mich bei allen Mit-Ehrenamtlichen des SSC ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, uneigennützig einen Teil der Freizeit ohne Bezahlung zu investieren.

Dann bedanke ich mich bei allen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Freunden, Gönnern und großzügigen Spendern, ohne die unsere Arbeit im SSC nicht so erfolgreich und zielorientiert wäre. Ihr ward sehr großzügig!Weiters bedanke ich mich bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, mit der wir eine ganz hervorragende Kooperation pflegen! Danke an Frau Bezirkshauptmann Mag. Alexandra Grabner-Fritz, unser charmantestes Ehrenmitglied, an Frau Sylvia Kovar, Frau Michaela Schneidhofer und Herrn Thomas Berger, die Leiter des Sozialamts, sowie an alle Diplomsozialarbeiterinnen und Diplomsozialarbeiter, Sozialmitarbeiter, Sozialmitarbeiterinnen und alle, mit denen wir das Jahr über fast täglich zu tun haben.Danke auch dem Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, Frau Dagmar Fenninger-Bucher, mit dem wir bezirksübergreifend die HOPE FOR CHILDREN Kinderhilfsschiene eingerichtet haben und dankeschön an alle unsere Wiener Neustädter HFC-Mitglieder unter Patronanz von KIDSNEST Chef Dr. Thomas Hübl.Dann freut mich besonders die Kooperation mit fast allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Bezirks Neunkirchen und es wäre mir ein Anliegen, wenn wir vielleicht noch jene, dem SSC gegenüber vielleicht noch skeptischen Gemeinden, von der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer Zusammenarbeit überzeugen könnten.Eine sehr große Freude im vergangenen Jahr waren und sind auch die vielen sozial tätigen Vereine, die mit dem SSC sehr gut kooperieren. Wir freuen uns mit euch über eure Erfolge und sind stolz auf euch! Einziger Wermutstropfen: Manche Vereine sehen den SSC leider immer noch - meiner Meinung nach absolut ohne Grund - als nicht ganz ernst zu nehmenden "Konkurrenten", aber wirklich Stimmung gegen uns wird, glaube ich, nicht mehr gemacht... Danke!Kritik ist nicht schlecht. Wir vertragen Kritik, wenn sie konstruktiv und fundiert ist, denn kein Rabe aber auch kein Mensch ist unfehlbar! Wir nehmen es als Ansporn, noch selbstkritischer unsere Arbeit zu gestalten, denn möglicherweise schießen ja auch wir manchmal über das Ziel hinaus... Missverständnisse kann man aber sicher in einem offenen Gespräch unter zivilisierten Raben ausräumen.Die Bevölkerung im Bezirk kennt den SSC zum Teil auch nach über 5 Jahren seines Bestehens noch immer nicht ausreichend, obwohl wir in den Medien wirklich sehr präsent sind. Homepage www.schwarzataler-socialclub.at besuchen oder die BEZIRKSBLÄTTER regelmäßig lesen kann dazu Abhilfe schaffen.Jetzt habe ich, euer BLACKY, aber für meine Verhältnisse schon sehr viel gesagt.Ich wünsche euch allen im Namen des gesamten Vorstands und Vorstandsarbeitskreises des SSC einen guten Flug - pardon Rutsch - ins Neue Jahr und bleiben wir bitte auch 2017 in Verbindung, denn nur GEMEINSAM SIND WIR STARK!Und jetzt lasse ich den Korken der Flasche knallen, neben der ich schon die ganze Zeit sitze und trinke ein Gläschen au euer Wohl!euer SSC Rabe (der geheime Obmann hinter dem Vorhang)BLACKY