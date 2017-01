Der 1. Ternitzer Musikverein lädt zum TRACHTENBALL 2017.



Am 11.02.2017 geht's wieder rund in der Stadthalle Ternitz.

Zur Musik von "Bärenstark" darf bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden.

Juxbasar und Mitternachtsverlosung warten mit tollen Preisen auf Sie.

Auch unser Barteam freut sich darauf, Sie bald mit Drinks und Cocktails verwöhnen zu dürfen.





Wann: 11.02.2017

Wo: Stadthalle Ternitz

Saaleinlass: 19:00h

Beginn: 20:00h



Eintritt:

Abendkassa: EUR 14,00

Vorverkauf: EUR 12,00

Kartenvorverkauf ab Mitte Jänner unter 0650/7040777





Also rein in Dirndl und Lederhose, und ab auf unseren Ball!



Auf Ihr Kommen freuen sich die Musikerinnen und Musiker des 1. Ternitzer Musikvereins