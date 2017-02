NÖGKK: Bewegung für mehr Lebensqualität

01.02.2017, 06:36 Uhr

Regelmäßige Bewegung leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Gesundheit. Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) widmet sich heuer verstärkt diesem Thema und lud am 25. Jänner 2017 zu einem kostenlosen Vortrag in Grafenbach.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren, dass schon zehn Minuten Bewegungshäppchen täglich reichen, um bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Anhand von einfachen Übungen vermittelten die Experten des IMSB Austria, wie man das Gleichgewichtssystem trainiert, die Koordinationsfähigkeit verbessert und die Muskulatur am besten dehnt und kräftigt.