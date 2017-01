170 Nachtschwärmer im Herzog von Parma Saal

07.01.2017, 22:30 Uhr

Schwarzaus SPÖ lud am 7. Jänner zur Ballnacht.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bürgermeister Günter Wolf (in Begleitung seiner charmanten Gattin Gerlinde) und Ortsvize Thomas Streng luden am 7. Jänner zur rauschenden Ballnacht in den Herzog von Parma Saal. Gut 170 Gäste hatten ihr Kommen angekündigt. Unter anderem auch der Ternitzer Stadtchef LA Rupert Dworak. Und während sich Anna Fink und Josefa Milde um die Mäntel und Winterstiefel kümmerten, die in der Garderobe deponiert wurden, verwöhnten Jutta Wolf und Yvonne Thur die Besucher mit Damen- und Herrenspenden (Rosa Schleifchen für die süßen Damen, Blau gab's für die Herren). Die Ballnacht genossen neben Familie Werner und Gabriela Kraus mit Yvonne Ofenböck (Café B54 Chefin) auch Franz Sindlhofer mit seiner Finni, Leo Giefing und seine Elfriede sowieFranz und Anita Imre, Monika Schwarz, Rudi Wagner, Maria Tschepp, Peter und Doris Anslinger sowie Ronny Imre.Die hiesige Raika-Chefin Erika Ofenböck und Susanne Barnert gaben sich ebenso die Ehre wie Breitenaus Bürgermeister Helmut Maier, Erwin und Margarete Just mit Larissa, Neunkirchens Gemeinderätin Christa Wallner mit ihrem Johann Mayerhofer und noch viele mehr. Eröffnet wurde die Ballnacht mit einer grandiosen Ballett-Darbietung unter Federführung von Andrea Schottleitner.