ADVENTLICHTER ERSTRAHLTEN UND ERFREUTEN DIE HERZEN

10.12.2016, 18:50 Uhr

Fast ganz Wartmannstetten war auf den Beinen, aber auch von überall her im Bezirk und darüber hinaus hat es sich herumgesprochen, dass in diesem Rahmen und an diesem Tag auch die gleichnamige CD ADVENTLICHTER der Gruppe vorgestellt und angeboten wird.Wenn es bei einer adventlichen Feier bereits vor der Pause Standing Ovations gibt, muss es aber wirklich auch etwas Außergewöhnliches gewesen sein.Die herrliche Stimme von Rosi Scherz-Dientl stand ganz im Mittelpunkt der Darbietungen, die im ersten Teil zum bevorstehenden Anlass passende christlich-charismatische Lieder, Eigenkompositionen und ins Ohr gehende Melodien zum Thema hatten.In teilweise eigenwilliger Instrumentierung mit "Monochord" und dem Steeldrum-ähnlichen Instrument "Hang" kombiniert mit Gitarren, Djembe, Cajon und Piano, in minimalistischen, aber äußerst interessanten Arrangements, eingebunden in die gefühlvolle Moderation von Günther Schneider, bildeten Publikum und Musiker eingetaucht in herrliches, farbtrunkenes Ambiente der illuminierten Kirche und samtig-vollem, glasklarem Klangerlebnis eine einzige Einheit.Martin Dientl, MADI.AT EVENTTECHNIK Eigentümer und Sound- und Lichtdesigner, meisterhaft unterstützt von Tonmeister Andi, zog neben seinen musikalischen Darbietungen an diesem Abend auch auf technischem Gebiet alle Register seines Könnens.Als "Shooting Star" entpuppte sich der 22 jährige Marius Kodym, der beeindruckend virtuos auf dem Hang zwei Eigenkompositionen zum Besten gab und damit alle in seinen Bann zog.Der bekannte Würflacher Liedermacher Gottfried Prinz spannte mit seinen Eigenkompositionen einen lyrischen Bogen über die teils zart interpretierten, bekannten und weniger bekannten weihnachtlichen Lieder und die teils urgewaltig, emotionalen Gospels und MOONFIRE Songs und so wird diese wirklich gelungene Darbietung wohl ein nachhaltiges und tiefgehendes Gesamtereignis bleiben.In der Pause versorgten die Gäste das erprobte Punschteam des SCHWARZATALER SOCIAL CLUBs, mit Gerhard Grundtner, Michael Schwiegelhofer und Mario Posch, der sich als Kassier über die Spenden dieses Abends freuen durfte und die SSC Mitglieder Dr. Monika Radax mit ihren KOCHENDEN ENGELN mit Mehlspeisen und CAFE FREDO und Erich Baci mit köstlichen Brötchen.Der zweite Teil war den weihnachtlichen Liedern gewidmet und nach einigen Zugaben und abermaligen Standing Ovations ging ein wunderschöner Abend zu Ende.Alle, denen es nicht möglich war, diese Veranstaltung zu besuchen, haben die Möglichkeit, die CD ADVENTLICHTER zum Preis von 12 € unter rosi@madi.at oder 0676 6746895 zu erwerben.Diese CD wäre wirklich ein passendes Weihnachtsgeschenk!