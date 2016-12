Adventzauber am Aspanger Teich

10.12.2016, 17:36 Uhr

Es ist wieder Zeit für Punsch, Bäckereien und Weihnachtsstimmung.

ASPANG. Es ist wieder so weit. Die Vorweihnachtszeit ist angebrochen und da gehören Adventmärkte einfach dazu. Dieses Wochenende wurden auch in Aspang rund um den Sparkassenteich die "Standln" wieder mit selbstgemachten Kleidungsstücken, Ketten, Krippen und vielen weiteren Kunstobjekten gefüllt. Martina Höller-Bierbaumer, die Leiterin des Vereins "Grüner Kreis" Marienhof, und Andrea Brünner stellten handgefertigte Tondekoration zur schau. Ulrike und Markus zeigten, dass man ein Hobby zur Einnahmequelle machen kann: Sie verkauften Perlenketten mit einzigartigen Mustern und gestrickte Hauben, an denen sie das ganze Jahr fleißig arbeiteten. Auch Traude Pirak, Elfriede und Ines Berger ließen sich die Chance ein eigenes "Standl" zu betreiben nicht entgehen. Mit Gugelhupf, Striezel und Keksen zogen sie die Gäste beinahe magisch an. Der Schwarzatal-Hof Neunkirchen bot Rundritte auf Pferden an, welche besonders von Kindern, aber auch von Erwachsenen gerne angenommen wurden. So richtig weihnachtlich wurde die Stimmung erst durch die musikalischen Einlagen der Musikschule Aspang.