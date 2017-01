Aspangs Narrenschar feierte den 35-er

27.01.2017, 23:42 Uhr

Mit Videoclips.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das 35-jährige Jubiläum feierte Aspangs Narrenschar mit ihren Faschingssitzungen am 27. und 28. Jänner. Ein Anlass, für den auch alle "guten Geister" der vergangenen 35 Jahre eingeladen und auf die Bühne gebeten wurden.Angeführt wurde die Aspanger Faschingsgilde heuer vom Prinzenpaar Isabella und Sebastian. In der gerammelt vollen Neuen Mittelschule Aspang konnten am 27. Jänner auch Gäste der Gilden Neunkirchen und Bad Schönau begrüßt werden.

Bürgermeisterin Doris Faustmann, ihr Vorgänger Hans Auerböck, Vizebürgermeister Josef Reichmann, der Landtagsabgeordnete Hermann Hauer, Aspangberg-St. Peters Ortschef Josef Bauer und 250 andere Besucher genossen das abwechslungsreiche Programm.