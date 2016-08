Auf der Suche nach dem Paradies

31.08.2016, 18:12 Uhr

Die Lese-Reihe von Mitgliedern derwird auch im September fortgesetzt. Amliest ab 19.30 Uhr die Bio-Bäuerinaus ihren Werken. Für die musikalische Umrahmung sorgt ihre Enkelin Hannah auf dem Fagott.Maria Kleinrath hat in den letzten beiden Jahren zwei Bücher veröffentlicht: „Bauer bin i“ und „Deshalb oder trotzdem“, in denen sie in Lyrik und Prosa das oft beschwerliche aber doch sehr schöne und erfüllte Leben als Bäuerin beschreibt. Die Natur und das Leben mit und in ihr sind Themen, denen sie sich mit präziser Sprache nähert.Auch von der anschließenden kleinen Stärkung (selbst gebackenes Bio-Bauernbrot …) darf man sich einiges erwarten.Genießen Sie einen durchwegs köstlichen Kultur-Abend in der Galerie am Stiergraben!