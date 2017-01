Der Rohrbacher Feuerwehrball genießt Kultstatus

03.01.2017, 11:35 Uhr

Und am 25. Februar ist es wieder soweit.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Damenspenden, eine kleine Verlosung, die traditionelle große Mitternachtstombola und die Prosecco-Bar sind stets Fixpunkte beim Ball der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Rohrbach. Beim Ballabend am 25. Februar, ab 20.30 Uhr, sorgen die beiden Musikgruppen "Riff Raff" und "Veronika & Manuel" für den richtigen Ton für die tanzbegeisterten Nachtschwärmer. Mit Spannung wird auch immer die Mitternachtseinlage der Feuerwehrler erwartet, die stets zum Schenkelklopfer wird. Stichwort: Männer in Strapsen oder "Musik mit dem besten Stück". Kartenvorverkauf und Tischreservierungen ab 18 Uhr unter 0664/73113047. Kartenabholung jeden Dienstag ab 14.2., 18-20 Uhr im Feuerwehrhaus Rohrbach, Ruedlstr. 32, Ternitz und Sa, 25.2., 10-12 Uhr, in der Stadthalle Ternitz. VVK: 12 €, AK: 14 €. Schüler, Lehrlinge und Studenten im VVK: 9 €, AK: 11 €.