Dicht gedrängt beim 1. Neujahrsempfang

24.01.2017, 19:35 Uhr

Großer Neujahrsempfang mit über 120 Gästen im Sitzungssaal des Neunkirchner Rathauses.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Über 120 von gut 160 geladenen Gästen nahmen den Neujahrsempfang am 24. Jänner im Neunkirchner Rathaus wahr. Die creme dela creme des Neunkirchner Unternehmertums und der Lokalpolitik drängte sich im Sitzungssaal im zweiten Stock. Beim Empfang gesehen: Bezirkshauptmann Alexandra Grabner-Fritz und ihr Stellvertreter Martin Hallbauer, Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller, Stadtpolizeichef Herbert Kostal und sein Vize Klaus Degen, Neunkirchens Druckerei-Boss Franz Feilhauer, Neunkirchens Feuerwehrkommandant Mario Lukas und sein Stellvertreter Paul Pilshofer, Gunther Gräftner, Spitalsdir. a.D. Günther Gsenger, Unternehmer-Legende Felix Woltron, Primar a.D. Ernst Kutscha-Lissberg, Sparkassen-Dir. Dr. Peter Prober und Johann Ungersböck, Meletios Kujumtzoglu von der Raiba, der nach einem Sturz beim Ball in Pottschach mit verletzter Hand auftauchte, Künstlerin Martha Kerschhofer, AMS-Boss und Bürgermeister von Wimpassing Walter Jeitler, sein Amtskollege Franz Woltron aus Würflach, Gebietskrankenkassen-Leiter Gerhard Klambauer, Stadtamtsdirektor und Neo-Papa (zum 2. Mal) Robert Wiedner, Richter i.R. Kurt Marschall, Bezirksgerichtsvorsteher Stefan Koppensteiner, Vizebürgermeister Martin Fasan und die Stadträte Manfred Baba, KR Christian Gruber, Andrea Kahofer, Günther Kautz, Barbara Kunesch, Peter Teix und Armin Zwazl sowie eine Vielzahl an Gemeinderäten.