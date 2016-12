Die letzte Garagen-Party unter Karl Ofenböck

28.12.2016, 17:50 Uhr

Ausgeflippt: ein Stadtvize a.D. mit violetter Strähne bei der Polizei.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Es ist schon zur lieben Tradition geworden, dass die Beamten der Polizeiinspektion rund ihren Kommandanten Karl Ofenböck zu Jahresende Vertreter der Behörden, den Gemeinden sowie Anwälte, Richter, Dolmetscher und ehemalige Polizeiangehörige zur Feier einlädt.Am 28. Dezember war es wieder soweit, da verwandelten sich die Garagen in einen riesigen Aufenthaltsraum. Ofenböck konnte hier unter anderem ÖBV-Landesdirektorin Isabella Kochmann und ihrem Kollegen Hans Scheiber, Familie Raphael, Birgit und Rudolf Moritz, DI Uwe Reinsperger (Gebietsbauamt Wr. Neustadt) mit Nachwuchs Ben, Helmut Bauer, Reinhard Fuchs und Gerd Charpiot vom Kameradschaftsbund Pottschach, Werner Daxböck (Kameradschaftsbund Dunkelstein), die Alpin-Polizisten Iris Dangl (PI Perchtoldsdorf), Roland Groll (PI Reichenau), Gerhard Postl (PI Bad Fischau-Brunn), Susi und Thomas Höflinger, Generalmajor Anton Haumer und Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller, Sparkassenvorstand Dr. Ulrike Schwebisch, Johann Pfenninger (Sparkasse Ternitz), Martin Maurer (Raiba Ternitz), Weinakademiker Johann Dragschitz, Richter i.R. Kurt Marschall, Stadtamtsdirektor Gernot Zottl, Claudia Spicker, Anwalt Dr. Edwin Schubert, Ternitz Stadtvize a.D. Karl Reiterer (mit violetter Haarsträhne), Wimpassings Pater Josef Riegler OCist, Stadtrat Karl Pölzelbauer, die Gemeinderäte Brigitta Ulreich, Andreas Schönegger, Franz Fidler, Michael Riedl und Andreas Walcha und viele mehr.Für Kommandat Karl Ofenböck war es so etwas wie seine Abschiedsparty als Gastgeber. Schließlich geht der Polizeichef im April 2017 in den wohlverdienten Ruhestand. Es bleibt zu hoffen, dass sein Nachfolger (der noch nicht feststeht) die liebe Tradition der Jahresausklangsparty aufrecht erhält. Dann ist Ofenböck vielleicht im Dezember 2017 wieder dabei – als Gast.