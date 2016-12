Ein Bild aus dem Hause Kerschhofer für den Herrn Minister

20.12.2016, 08:32 Uhr

Nationalrat Hechtl bringt Neunkirchner Künstlerin ins Bundeskanzleramt Wien.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Bild von Martha Kerschhofer ziert nun das Büro von BM Mag. Thomas Drozda im Bundeskanzleramt in Wien. Die erfolgreiche Künstlerin Martha Kerschhofer arbeitet mit Bilder und Objekten sowie mit der Kraft von Symbolen. Am Montag überreichte Nationalrat Hans Hechtl eines ihrer Kunstwerke an den Bundesminister für Kunst und Kultur Thomas Drozda. Die Übergabe erfolgte im Parlament im Büro von Nationalrat Hechtl. Drozda war sehr angetan von dem Kunstwerk.