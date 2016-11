EIN TOLLES GOURMET-WEIHNACHTSGESCHENK

30.11.2016, 11:59 Uhr

Vier renommierte Restaurantbetriebe haben sich zusammen getan und einen Feinschmecker-Pass heraus gegeben. Es sind dies die Restaurants Molzbach-Hof in Kirchberg/Wechsel, das SKYLINE in Wimpassing, das FREISTIL in Neunkirchen und das GUTEDEL in Neunkirchen, wobei in diesem Pass je ein dreigängiges Menü um 30 € enthalten ist.Sensationell ist der Preis für dieses Gourmet Package pro Person! Es hat zwar einen Wert von 120 €, man zahlt aber nur 69 €!Grund genug für SSC Obmann Günther Schneider, der sichtlich auch gerne isst, für liebe Menschen diesmal eine Anzahl an kulinarischen Gutscheinen für Weihnachten zu verschenken, womit auch gleichzeitig die heimische Gastronomie gefördert wird.Vielleicht beteiligen sich an dieser Aktion im nächsten Jahr noch weitere Restaurants aus dem Bezirk Neunkirchen!Erhältlich sind diese Pässe solange der Vorrat reicht, bei den BEZIRKSBLÄTTERN in Neunkirchen, MSC 1 Center, 2. Stock!