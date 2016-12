Feuerwehr Döppling rüstet zur Ball am 4. Februar

17.12.2016, 00:00 Uhr

Tischreservierungen sind ab 7. Jänner 2017 möglich.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Freiwillige Feuerwehr Ternitz-Döppling wartet bei der Ballnacht am 4. Februar 2017 mit einem Spitzenprogramm in der Stadthalle Ternitz auf: "Die Grafen" werden wieder beste Musikstimmung in die Stadthalle Ternitz zaubern. Die Eröffnungspolonaise und Mitternachtsshoweinlage wird vom "Internationalen Formationstanzsportclub Ponline - Perchtoldsdorf" aufs Parkett gebracht. Zudem erwarten die Besucher eine Disco im Barbereich, eine Floriani- und Sektbar sowie große Verlosungen mit tollen Preisen. VVK: 11 €. Tischreservierung jeden Dienstag ab 7. Jänner, 19 Uhr, im Feuerwehrhaus Döppling oder jederzeit unter 0664/2243862 möglich. Karten sind auch in der Trafik von Andrea Redl (Watschingergasse - vis a vis Bipa Ternitz) erhältlich. Weitere Infos: www.ffdoeppling.at