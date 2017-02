Jazz Am Stiergraben geht in die 8. Auflage

06.02.2017, 17:49 Uhr

Musik-Highlights von 16. März bis 11. Mai in Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bereits zum 8. Mal findet die Konzertreihe „Jazz Am Stiergraben“ in der Stadtbücherei Neunkirchen statt und bietet auch heuer wieder eine Reihe an feinen, intimen musikalischen Begegnungen. Initiiert vom Neunkirchner Künstler Joe Pinkl und in Kooperation mit der Stadtgemeinde Neunkirchen gibt es auch heuer wieder interessante und neue Begegnungen von Musikern aus allen Ecken der populären Musik.

Neu: das Musik-Kabarett

Das Programm im Detail

Erstmals gibt es nicht nur reine Musikprogramme, sondern mit dem Projekt „Kompromisslos“ auch einen Auszug seines, gemeinsam mit Gerhard Leutgeb, geschriebenen Musik-Kabaretts. Gäste im heurigen Jahr sind unter anderem die Sängerin Karin Steger, der Multiinstrumentalist Georg Graf und einige weitere renommierte österreichische Künstler. Der musikalische Bogen der Konzertreihe spannt sich von Jazz und Blues über Soul und Rock bis hin zu Kabarett.Gerhard Leutgeb – vocal, guitar, percussionJoe Pinkl – piano, tubaMusic & CabaretKarin Steger – vocalGeorg Graf – reedsJoe Pinkl – pianoSoul, Pop, Blues, …Christian Koubsky – trumpetTom Gaspar – reedsJoe Pinkl – tromboneMario Machacek – guitarGerold Kornmüller – bassGerhard Leutgeb – drumsDixieland, Swing, Funk, Blues, …Beginn: jeweils 19.30 Uhr. Karten sind in der Sparkasse Neunkirchen erhältlich. Weitere Informationen auf www.facebook.com/JazzAmStiergraben