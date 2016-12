Kunstmarkt und Lichtnacht im Urhof20

08.12.2016, 11:48 Uhr

Am 16. und 17. Dezember in Grünbach.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Kunstmarkt samt Adventcafé findet am 16. und 17. Dezember im Urhof20, in Grünbach statt. Das Advent-Café ist von 15-20 Uhr geöffnet. Zehn Künstler und Kunsthandwerker stellen kleine und größere Werke aus. Mit dabei ist Schmuck, Keramik, Klamotten aus Wolle, Babykleider, Lichtskulpturen aus Wachs und auch Kunstpostkarten. Die Verkaufsausstellung wird im Saal des Urhofs sein, wo das wärmende Feuer des Bullerjans knistert. Im Foyer warten weihnachtliche Genüsse.Die Lichtnacht am 17. Dezember, ab 20 Uhr wird DAS Urhof20-Fest des Jahres. Dabeihaben DJ MARCELLE/ANOTHER NICE MESS (AMSTERDAM), FENFIRE - AVANTGARDE CIRCUS und TANZ&TAGTOOL&SAX/FX - PERFORMANCE ihren großen Auftritt. Eintritt: 15/10€. Information und Kontakt: Urhof20, www.urhof20.at, office@urhof20.at, Tel.: 069912009917