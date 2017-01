Mollrams Feuerwehr versteht es zu feiern

14.01.2017, 22:36 Uhr

Launiger Abend im Volkshaus am 14. Jänner.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mollrams Feuerwehr-Häuptling Leopold Spreitzhofer und seine wackeren Mannen riefen am 14. Jänner zur Ballnacht im Mollramer Volkshaus. In die Ballroben warfen sich neben den Stadträten Peter Teix, Andrea Kahofer, Günther Kautz, Christian Gruber, Manfred Baba und Armin Zwazl auch die Gemeinderäte Franz Berger, Christine Vorauer, Christian Humhal auch Faschingsprinz a.D. Gernot Wolf und seine Stefanie, Geburtstagskind Bernhard Stangl – er ist jetzt 35 – und seine Gattin Ines,Sandra Schrader, Gerhard Müller sowie Michi und Klaudia Danheimer, Nisha Tanka, Jagdleiter Florian Krenauer, Richard "Kfz" Schlager, Wolfgang Tanzer, Petra Freithaler mit Tochter Nicole, Roman Steyskal und Rita Pauschenwein und viele mehr. Auch St. Lorenzens Pater Markus Stark schaute vorbei. Natürlich waren auch Delegationen zahlreicher befreundeter Feuerwehren dabei – etwa Neunkirchens Feuerwehrchef Mario Lukas und sein Vize Paul Pilshofer. In der Kellerbar befeuchteten Anita Riegler, Manuela Rasner und Roland Mucker die durstigen Kehlen. Musikalisch geleiteten die "Nachtfalken" durch den Abend.