PSD NEUNKIRCHEN – THE MISSING LINK

30.09.2016, 18:11 Uhr

Neunkirchen : PSZ | Wie bekannt sein dürfte, bemüht sich der SCHWARZATALER SOCIAL CLUB in überprüften sozialen Notfällen hauptsächlich um den materiellen Bedarf der Hilfesuchenden, obwohl sich die SSC Projektleiter natürlich im Gespräch auch immer um die Hintergründe einer sozialen Schieflage informieren lassen.Nicht selten stoßen sie dabei aber manchmal an ihre Grenzen in Form massiver psychische Probleme, die eindeutig einer vordringlichen Aufarbeitung durch geschulte Spezialisten bedürfen.

Hinter der Abkürzung PSD steht der sogenannte „Psychosoziale Dienst“, eine für die Bevölkerung kostenlose Einrichtung (ohne E-Card!), die vom Land NÖ installiert wurde und auch finanziert wird. In 14 Orten Niederösterreichs, darunter auch in Neunkirchen - im Psychosozialen Zentrum (PSZ), der Dachorganisation in der Wienerstraße 23 - und auch Wiener Neustadt gibt es Beratungszentren.Das Angebot richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahre, vor allem an Menschen, deren autonome Lebensführung erheblich beeinträchtigt ist, aber auch an deren Angehörige bzw. die Kinder von psychisch gehandicapter Eltern.Das kompetente Team unter der Leitung von DAS Maria Michael-Opitz setzt sich aus Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, Fachärzten und Ärztinnen für Psychiatrie aber auch Allgemeinmedizin, psychiatrische Krankenschwestern und Krankenpflegern sowie Ergotherapeuten und Therapeutinnen zusammen.Es geht um psychosoziale und medizinische Beratung, Behandlung und Betreuung, Information und zielorientierte Weitervermittlung und Förderung von psychosozialer Integration.Ein ganz wesentliches Attribut ist das Angebot an Hausbesuchen durch PSD Mitarbeiter, da sich viele psychisch beeinträchtigte Menschen selbstständig aus falscher Scham oder verschiedenen anderen Gründen nicht in die Beratungsstellen begeben wollen.Demenz und Suchtgiftprobleme sind allerdings keine Themen der PSD Beratung und Betreuung. Dafür sind das Anton Proksch Institut zuständig (ebenfalls in Neunkirchen in der Eltzgasse 9 mit einer Anlaufstelle vertreten) und der PSD verweist Patienten daher in Drehscheibenfunktion an die einschlägigen Demenz-Spezialkliniken in Niederösterreich.Obmann Günther Schneider vom SCHWARZATALER SOCIAL CLUB folgte mit Projektleiterin Sylvia Krehan einer Einladung des PSD und hatte die Gelegenheit, allen Mitarbeitern des PSD den SCHWARZATALER SOCIAL CLUB eingehend vorzustellen und die Basis für eine fruchtbringende Zusammenarbeit zugunsten sozial benachteiligter und psychisch angegriffener Menschen zu legen.„Das ist wirklich das uns bisher fehlende Mosaiksteinchen zu einer umfassenden Bearbeitung von sozialen Hilferufen“ meinte Projektleiterin Sylvia Krehan erfreut „und wir sind sehr froh darüber, dass wir in unserem Land und auch in unserem Bezirk dieses Angebot nutzen können!“Weitere Infos unter www.psz.co.at, Tel: 02635 62687, Email: psd2620@psz.co.at