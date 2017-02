Quartett Piller musiziert im Sparkassensaal

14.02.2017, 00:00 Uhr

Konzertgenuss in Neunkirchen am 10. März.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Jung, einzigartig in ihrer Interpretation, mit eigenem Stil und Erfahrungen in verschiedenen Musikrichtungen: nachdem es Danjiel Piller am Akkordeon und Darko Piller an der Geige zusammen mit ihrer jüngeren Schwester 2013 ins Finale der ORF-Sendung „Die große Chance“ geschafft und sie dort als „Piller Trio“ den 2. Platz belegt hatten, erspielten sie sich als „Quartett Piller“ mit Branko Jovanović Bako (Basprim, Gitarre) und Nenad Jovanovic (Klavier) 2016 beim Weltwettbewerb des internationalen Akkordeonverbandes CMA in Portimão (Portugal) in der Ensemble-Kategorie „Weltmusik“ den 1. Platz. Am 10. März erwartet Besucher des Konzerts in Neunkirchen ein vielschichtiges Klassik-Programm. Karten an der Abendkasse. Erwachsene € 12, Schüler bis 16 Jahre € 7.