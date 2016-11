26.11.2016, 17:16 Uhr

An mehrern Standorten erfreuten sie die Besucher mit ihren Weisen. Über 70 Standeln beglücken Jung und Alt. Neben traditioneller Handwerkskunst gibt es viel Ausgefallenes zu kaufen und zu essen. Die Besucher reisen wie immer von sehr weit an.Um 16. 30 Uhr las Arabella Kiesbauer Weihnachtsgeschichten aus ihrem Fundes, untermalt von der Musikschule. Die Seebensteiner Adventmeile, wahrscheinlich die größte Adventveranstaltung in der Buckligen Welt, ist bereits weit über alle Grenzen hinaus bekannt. Lassen Sie sich diese Einstimmung in den Advent nicht entgehen….