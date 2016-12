StimmSalat singt in der Kirche in Pottschach

Eine Woche vor Heiligabend lädt der Chor Stimmsalat zu seinem heurigen Adventprogramm in die Kirche in Pottschach ein.

Drei Jahre ist es her, dass der Chor in der wunderbaren Kirche in der Adventzeit gesungen hat. Unter der künstlerischen Leitung von Richard Wolzt-Seidler stehen alte Weihnachtslieder wie "Es kommt ein Schiff geladen", Spirituals wie "Go down, Moses", ein Stück von Henry Purcell und eines von Jakobus Gallus und stimmungsvolle Popsongs von Billy Joel und Coldplay auf dem Programm. Eintritt: freie Spende