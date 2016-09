Weinfest, die 5. Auflage in Gloggnitz

27.09.2016, 00:00 Uhr

Wein & Mehr in Gloggnitz am 7. Oktober, ab 14.30 Uhr.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bereits das 5. Mal lädt Sie das Stadtmarketing Gloggnitz zum Weinfest ein. Genießen Sie das Einkaufserlebnis in den Gloggnitzer Geschäftenund verkosten Sie dazu Weine und viele andere Köstlichkeiten.Mit der „Traktor-Kutsche“ – begleitet von Sebastian Holzer auf seiner Quetschn –können Sie bequem eine ausgiebige Runde durch die schöne Stadt unternehmen.Spitzenwinzer aus ganz Österreich präsentieren ihre guten Tröpferl. Dazu werden Schmankerl, Säfte und außergewöhnlicher Käse angeboten. Nahezu alle Winzer nehmen sich - während der Lese - die Zeit und kommen persönlich nach Gloggnitz – in die Weinstadt in den Bergen.Das Gloggnitzer Weinfest ist die wohl beste Gelegenheit, um sich vom reichhaltigen Angebot in entspannter Atmosphäre und bei einem guten Glaserl Wein zu überzeugen.Die Gloggnitzer Unternehmen freuen sich, wenn wieder viele Besucher, der Einladung folgen und einige angenehme und unbeschwerte Stunden in Gloggnitz verbringen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.