Wenn rosa Häschen mit Indianern hoppeln, dann ist Faschingszeit!

13.01.2017, 23:11 Uhr

Gebot für Neunkirchens Faschings-Prinzessin: einfach "lächeln – winken – trinken".

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Es war wieder ein Klamauk der Sonderklasse, den die Neunkirchner Faschingsgilde mit Präsidentin Bettina Sandhofer und dem Prinzenpaar Klemens Sandhofer und Claudia Pinkl an der Spitze am Wochenende im Neunkirchner AKNÖ-Saal inszenierten.Da gingen bei den Gästen im Foyer schon einmal acht Tablets zu je elf Stamperl Gildenschnaps, Kirschlikör und Obstler weg, um für die nachfolgende Show ordentlich aufgewärmt zu sein. Das Hochprozentige schenkten Erika Schwarz und Karin Kasbauer aus.Unter den Faschingssitzungsbesuchern am Freitag den Dreizehnten: Günther Gsenger, Gildenlandespräsident Alfred Kamleitner, Nationalrat Hans Hechtl, Bürgermeister Herbert Osterbauer, Vize Martin Fasan, die Stadträte Peter Teix, Manfred Baba, Günther Kautz, Andrea Kahofer, Franz Michael Bele, Gustav Morgenbesser, Gerlinde Metzger, Christine Vorauer, Sabine Mayerhofer (als Musikerin), eine Delegation des Lions Clubs, Neunkirchens Polizeichef Bgm. Johann Hainfellner, Bgm. Johann Gneihs, Bgm. Günther Stellwag, GR Christa Wallner mit Johann Mayerhofer, Traude Schwarz, Ulrich Wedl vom Musikverein, Gildenehrenpräsident Josef Mitterböck, LA Hermann Hauer, eine Polizei-Delegation mit Silvia Weiser, Franz Zumpf und Kurt Zeilinger und viele mehr.Für Schenkelklopfer sorgten die Akteure am laufenden Band. – Ganz gleich, ob aus dem Tagebuch der Prinzessin zitiert wurde – "Ich soll nur lächeln, winken und trinken" – oder ob "der Straßenkehrer" mit den vielen Politikern einen Flaschenzug bauen wollte. Kabarettistin Daniela Rath hatte ihre Premiere bei der Faschingssitzung und entführte in Flossen und Taucherbrille nach Italien. Auch "Narr" Franz Kaltenegger war wieder in Bestform.