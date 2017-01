05.01.2017, 00:00 Uhr

Die Antworten lesen Sie am 11./12. Jänner 2017 in Ihren Bezirksblättern – natürlich kostenlos

Wo im Bezirk fallen für den Bau einer neuen Schule Bäume?In welcher Himmelsrichtung liegt das barocke Portal der Wehrmauer der Kirche in St. Lorenzen?Was warfen Rowdys zu Silvester in Grafenbach in die Schwarza?Welches Bier bekam die "Schwarzataler Runde" von Clemens Kainradl vorgesetzt?Wie heißt der Vizebürgermeister von Aspang?