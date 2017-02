5 Fragen zu den angeblichen Missständen im Landespflegeheim

02.02.2017, 22:20 Uhr

Anonyme Anschuldigungen bringen Neunkirchner Pflegeeinrichtung in Verruf +++ Betreuungsleiterin Marina Meisterhofer im Bezirksblätter-Gespräch

MARINA MEISTERHOFER: Nein, die Vorwürfe sind haltlos. Mängel bei der Hygiene sowie bei Pflegetätigkeiten weißen wir eindeutig zurück. Die hygienischen Richtlinien und Vorgaben werden eingehalten, dies konnte die Sanitätsbehörde bei einer unangekündigten Überprüfung am 2.2.2017 bestätigen.

MARINA MEISTERHOFER: Wir sind den anonymen Anschuldigungen sofort nachgegangen. Die Behauptungen konnten widerlegt werden, über die Hintergründe werden Ermittlungen eingeleitet.MARINA MEISTERHOFER: Die Bewohnerinnen und Bewohner loben das Personal aller Bereiche im Haus, kommunizieren, dass es immer sauber ist im Haus, in den Zimmern ständig geputzt wird. Viele verurteilen den Artikel und sagen, sie wohnen gerne hier. Ebenso sind zahlreiche Angehörige über den Artikel in einer Tageszeitung sehr verärgert, weil sie erleben, dass die Anschuldigungen nicht stimmen.MARINA MEISTERHOFER: Selbstverständlich! Wir wissen, dass in unserem Haus nach neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen gepflegt wird. Bei uns steht der/die BewohnerIn im Mittelpunkt. Wir haben als LPH Neunkirchen einen guten Ruf, den wir uns sicher von niemandem vermiesen lassen.MARINA MEISTERHOFER: Dass diese Person erkennt, welchen Schaden ein unreflektierter Artikel mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Pflegepersonen anrichtet. Und diese Person müsste sich vor Ort von unserem Leistungsangebot, unseren MitarbeiterInnen und unserer Qualität überzeugen.