Ältester Heizkessel im Bezirk gesucht

20.01.2017, 09:55 Uhr

Umweltlandesrat Pernkopf sagt den Klimakillern und Energiefressern in unseren Kellern den Kampf an.

Ölöfen ab 2019 verboten

BEZIRK NEUNKIRCHEN (bs). In dunkler Vergangenheit wurden sie von unseren Vorvätern in dumpfe Kellerräume verfrachtet - und dort sind sie noch heute. In vielen privaten und öffentlichen Gebäuden haben Relikte aus der fossilen Vorzeit die Klimawende überlebt und verbrennen dort Öl, Kohle und Geld. Umweltlandesrat Stephan Pernkopf sagt vorsintflutlichen Heizkesseln nun den Kampf an.Ölöfen sollen ab dem Jahr 2019 in allen Neubauten verboten, bestehende Anlagen sollen nach und nach modernisiert werden. In einer groß angelegten Aktion sucht das Land nun die ältesten Heizkessel Niederösterreichs.Ing. Andreas Bürger, Innungsmeister der Installateure des Bezirkes, kennt sich in den Kellern des Bezirks Neunkirchen gut aus. Er hat so manche historischen Energiefresser gefunden. "Die alten Anlagen gehören unbedingt ersetzt", so der Innungsmeister, "das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern spart auch Heizkosten." Und Installateur Heinz Kopp: "Wir tauschen in Gloggnitz jährlich immer noch an die acht, zehn Anlagen aus."