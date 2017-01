Auszeichnung als „Global Action Initiative“

12.01.2017, 18:11 Uhr

37 Jahre „Faire Welt-Gruppe“ Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das von der UNESCO 2007 gegründete und von Südwind NÖ betreute internationale Netzwerk „Global Action Schools“, honoriert mit dieser Auszeichnung Initiativen, die einen wertvollen Beitrag für nachhaltige und zukunftsweisende Bildung leisten. Im Zuge ihrer Generalversammlung am 9. Jänner im Jugendraum der katholischen Pfarre Neunkirchen wurde die "Faire Welt-Gruppe Neunkirchen" mit dieser Ehrung bedacht. Mag. Matthias Haberl von „Südwind Niederösterreich“ übergab die Urkunde im Beisein von Vizebgm. Mag. Martin Fasan.Ziel von Global Action Initiatives ist es, Sensibilität für globale Fragen und ungerechte wirtschaftliche Zusammenhänge zu schaffen und Globales Lernen verstärkt in die Schulen und Gemeinden zu bringen.

Über 350.000 Euro in 37 Jahren "Faire Welt"

An diesem Ziel arbeitet die „Faire Welt – Gruppe Neunkirchen“ seit 37 (!) Jahren. Durch den Handel mit Fairtrade-Produkten, den Ertrag im „Weltladen“, Spenden im Weltkirchen-Café und verschiedenste Veranstaltungen wurden in diesen 37 Jahren 351.138 Euro an Projektmitteln investiert. Unzählige Projekte etwa in Äthiopien, Nigeria, Burundi, Haiti, Bangladesch und Ghana wurden mit diesem Geld unterstützt.