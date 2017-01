Blitzeis: Pkw durchstößt Brückengeländer

11.01.2017, 05:28 Uhr

Schwerer Unfall auf der B 54 bei Feistritz.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Mittwoch (11.01.2017) auf der B54 im Gemeindegebiet von Feistritz am Wechsel gekommen. Ein Lenker verlor auf einer Brücke die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte in das Brückengeländer. Durch die Wucht des frontalen Aufpralles wurde das Eisengeländer durchbrochen. Am Fahrzeug entstand durch den heftigen Anprall Totalschaden. Durch diesen wurde ein Vorderreifen ausgerissen und auf die gegenüberliegende Bachböschung geschleudert. Wie durch ein Wunder kam der Lenker nahezu unverletzt davon.Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen von der FF Feistritz am Wechsel geborgen und auf einer naheliegenden Einfahrt gesichert abgestellt. Aufgrund der tiefen Temperaturen von minus 14 Grad und der hohen Luftfeuchtigkeit des Baches war die Brückenfahrbahn rutschig.