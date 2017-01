Bub (3) beim Rodeln verletzt – ein Fall für die Polizei

27.01.2017, 23:00 Uhr

Rodlerin fuhr slowenisches Kind nieder und flüchtete.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wie erst am 27. Jänner bekannt wurde, ereignete sich vor sechs Tagen ein schwerer Rodelunfall am Semmering.Am 21. Jänner, gegen 13.40 Uhr, fuhr ein Kind (3) mit seinem Vater auf der sogenannten ‚Panhanswiese‘ in den Zielbereich. Eine bislang unbekannte Frau, angeblich muslimisch gekleidet, die ebenfalls mit einer Rodel abwärts fuhr, stieß mit dem Buben zusammen. Der Aufprall sei laut Angaben des Buben derart heftig gewesen, dass er nach der Kollision etwa 10 Meter weggeschleudert wurde.Der Slowene gab an, dass die Frau mit der Rodel unkontrolliert abgefahren und davor schon zweimal in das Fangnetz gefahren sei. Auch ein Begleiter dieser Frau habe sich vor Ort befunden, der dem Vater des Dreijährigen nach dem Unfall zugesagt habe, an der Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken.

Notarzt kümmerte sich um Kind

Täterin und ihr Begleiter flüchteten

Der 3-Jährige wurde anschließend nach Spital am Semmering gebracht und von einem Notarzt versorgt. Dabei wurde festgestellt, dass dieser eine Oberschenkelfraktur des rechten Beines erlitt. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in die Kinderchirurgie nach Graz geflogen, wo er stationär aufgenommen und operativ behandelt werden musste.Die Rodelfahrerin und ihr Begleiter waren weder am Versorgungsort des Verletzten noch am Rodelhang anwesend und hatten sich offensichtlich entfernt, um einer etwaigen Strafverfolgung zu entgehen. Die Unfall-Rodlerin soll ca. 35 Jahre alt und etwa 175 cm groß gewesen sein. Ihr Begleiter dürfte um die 38 Jahre und 180 cm groß sein. Die Frau soll schwarze Winterstiefel getragen haben. Dem Aussehen nach sollen beide Muslime gewesen sein. Das Paar war mit zwei Kindern unterwegs. Hinweise auf diese Personen bitte bei der Polizeiinspektion Semmering (Tel.: 059133/3359) melden.