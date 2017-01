12.01.2017, 00:00 Uhr

BEZIRK NEUNKIRCHEN. So ändert der Zahn der Zeit das Ortsbild in unseren Gemeinden: Das Gasthaus in der Austraße 18 in Grafenbach-Sankt Valentin – gegenüber der Pestsäule – existiert längst nicht mehr, sondern ist heute ein privates Wohnhaus.