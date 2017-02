Der alte Kanal kommt Scheiblingkirchen teuer

05.02.2017, 00:00 Uhr

Jetzt ist es höchste Zeit, zu handeln: die Rohre in mehreren Straßenzügen sind porös oder zugewachsen.

Bewertungsskala 1 bis 5

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Zustand des Kanalnetzes in Scheiblingkirchen-Gleißenfeld bereitet ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner Sorgen. Insgesamt sind etwa zwölf Kilometer sanierungsbedürftig.Lindner zu den Bezirksblättern: "In einem digitalen Kataster werden die Schäden wie im Schulnotensystem mit eins bis fünf bewertet, wobei fünf sehr schlecht ist." Und wie der ÖVP-Ortschef mittlerweile eruieren konnte: "haben wir einige Vierer und Fünfer dabei. Zum Beispiel Schäden, weil das Rohr zusammenwächst oder porös ist". Bei der Verrohrung handelt es sich um PVC-Rohre, die laut Lindner auch schon gut 40 Jahre auf dem Buckel haben. "In einigen Straßen müssen wir sogar ein, zwei Mal im Jahr den Kanal durchspülen." Besonders arg sei der Zustand der Straßenzüge Richtung Sportplatz und die Neubaugasse. "Aber auch in der Rotte Gleißenfeld und in der Altenheimstraße", so Lindner.

Bis März soll eine Kostenschätzung am Tisch liegen. Die Sanierung wird für Sommer oder Herbst dieses Jahres angepeilt.