Der normale (Weihnachts-)Wahnsinn

24.12.2016, 15:47 Uhr

Keine Spur von Weihnachtsstimmung auf Parkplätzen und im Straßenverkehr.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Parkplätze rund um die Geschäfte sind permanent belegt. Wird endlich eine Parklücke frei, warten bereits drei Autofahrer darauf, sie zu füllen.Mit unfreundlichen Gesten werden die gestraft, die den freien Parkplatz für sich beanspruchen anstatt anderen den Vortritt zu lassen.Besonders angespannt ist die Lage im Straßenverkehr. Hier gilt offenbar das Recht des Stärkeren. So brauste die Lenkerin eines fetten Mercedes ohne auf andere zu achten vom Müller-Parkplatz in Neunkirchen in den Kreisverkehr – frei nach dem Motto: Ich bin stärker, hier komme ich!Selber Kreisverkehr, andere Uhrzeit: Im Kreisverkehr staut es sich, weil doch tatsächlich jemand für einen Fußgänger anhielt, um ihn über die Straße zu lassen! Stau muss nicht sein, wie der Lenker eines alten Kleinwagens bewies: er fuhr einfach auf der Innenseite des Kreisverkehrs an den übrigen Autos vorbei.Und: Kaum verlässt man ein Geschäft, stolpert einem ein Passant mit grimmigen Blick entgegen, dem von den lippen ein böses Schimpfort über einen anderen Zeitgenossen flutscht – ja, es war heute am 24. Dezember in Neunkirchen richtig weihnachtlich!