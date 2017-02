Die Pedalritter von der durstigen Speiche

15.02.2017, 16:47 Uhr

Einmal um die Jahresmitte packen sie ihre Drahtesel in die Autos und steuern für vier Tage ein entlegeneres Ziel in Österreich an. Vom Zielort, wo auch quartier bezogen wird, befahren sie täglich eine andere ausgewählte Route mit dem Fahrrad.

"Unser jährlicher Busausflug im Herbst bringt uns jedes Mal zu einer interessanten Stätte und während der Winterzeit halten wir uns mit Wanderungen gut in Form", erklärt Obmann Walter Schitton, "Zwischen Frühjahr und Herbst besteht die Möglichkeit, sich jeden Mittwoch bei Schönwetter um 14:30 Uhr direkt an unserm Startpunkt, gegenüber dem Bahnhof Neunkirchen, vor Herby's Stüberl, einzufinden und mitzuradeln."Neue aktive Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.Bei Interesse einfach Obmann Walter Schitton unter Telefon 0650/5558480 oder E-Mail walter.schitton@gmx.at kontaktieren.