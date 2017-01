Diesen Ärger kann man nachvollziehen

31.01.2017, 00:00 Uhr

Über Hippokrates Nachfahren im Spital.

Unbarmherzig rollt die Grippewelle durch den Bezirk. Wird man dann mit 41°C Fieber von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert, erwartet man sich dort verständlicherweise Hilfe. So auch ein Gloggnitzer, der vor sich hinfieberte (mehr dazu auf Seite xx) und ins Landesklinikum Neunkirchen verbracht worden ist. Dass der Kranke dort nicht behandelt wurde, sondern zwanzig Kilometer weiter nach Wr. Neustadt geschickt wurde, klingt nach einen schlechten Scherz. Als ob es im Neunkirchner Spital keine fiebersenkenden Mittel geben würde! Wie den Bezirksblättern mitgeteilt wurde, sei der Zustand nicht bedenklich gewesen. Mein Lieber Schwan. 41°C Fieber ist nicht bedenklich. Das ist einmal eine optimistische Diagnose. Seinerzeit legten Ärzte den Hippokratischen Eid ab. Eine Art Ethik für Ärzte. Laut Online-Lexika wird dieser Eid zwar heute nicht mehr abgelegt, die Grundsätze dieses Eids sind aber in modernisierter Form noch heute eine Richtschnur für korrektes (be-)handeln. Ob Hippokrates 370 vor Christus auch Kranke weggeschickt hat?