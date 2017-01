Einbruchsdiebstähle: Serben-Bande war auch im Bezirk aktiv

31.01.2017, 22:45 Uhr

Polizei klärt 55 Straftaten in Niederösterreich und in der Steiermark.

Zwei Beschuldigte sind in Haft.

Zwei Serben verhaftet

BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD NÖ). Ab dem Sommer 2015 wurde in Niederösterreich ein Anstieg an Einbruchsdiebstählen in Lkw-Fahrerkabinen entlang der Autobahnen verzeichnet.Aufgrund akribisch und intensiv geführter Ehebungen von Bediensteten der Landesverkehrsabteilung – Polizeiinspektion St. Pölten-AGM in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Diebstahl, dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, und dem Bundekriminalamt konnte ein 43-jähriger serbischer Staatsbürger als Verdächtiger ausgeforscht werden. Gegen den 43-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten ein EU-Haftbefehl erlassen. Am 27. September 2016 erfolgte dann die Festnahme in Kroatien und weiters die Auslieferung an die österreichische Justiz. Ein weiterer Beschuldigter, ein 27-jähriger serbischer Staatsbürger, konnte am 5. November 2016 in Wien festgenommen werden. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

16 weitere Verdächtige

Bei den Ermittlungen konnten noch 16 weitere serbische Staatsbürger im Alter von 21 bis 52 Jahren als Mittäter ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt werden. Der serbischen Tätergruppe ordneten die Ermittler insgesamt 40 vollendete und 7 versuchte Einbruchsdiebstähle in Lkw entlang der A 1 und der A 2 in Niederösterreich und der Steiermark, 1 versuchten und 5 vollendete Wohnhauseinbruchsdiebstähle in NÖ und der Steiermark und 2 Diebstähle aus Kraftfahrzeugen zu.Auch im Bezirk Neunkirchen waren die Gauner aktiv. So soll ein Wohnhaus-Einbruch in Seebenstein auf das Konto der Bande gehen.