Einbrüche: ein Drittel werden am Tag verübt

05.12.2016, 00:00 Uhr

Eine bedenkliche Entwicklung zeichnet sich ab – die Einbrecher sind jetzt auch bei Tageslicht viel aktiver.

Mehr Einbrüche

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Von wegen lichtscheues Gesindel, das nur nachts "arbeitet": die Zeiten, in denen Einbrecher die Häuser nächtens ausräumten, sind vorbei. Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller: "Von den 24 Einbrüchen, die sich seit Oktober ereignet haben, entfielen gut ein Drittel auf Einbrüche am hellichten Tag."Von Oktober bis März werden Dämmerungseinbrüchein einer eigenen Bilanz geführt. Franz Heimo Füby vom Bezirkspolizeikommando: "Im Vergleich zum Vorjahr sind es heuer bereits zehn mehr. Exklusive der Tageseinbrüche."Bei den Polizei-Inspektionen liegen eigene Broschüren auf, in denen Tipps gegeben werden, wie man sich vor Einbrechern schützen kann (Details Infobox).Die Täter machen selbst vor Behausungen für Obdachlose nicht halt. "Es wurde schon versucht, in eines unserer Neustartwohnungen einzudringen", erzählt Günther Schneider vom Schwarzataler Social Club.

Aufpassen kostet nichts

Tipps gegen Einbrecher

Bilanz

Leider hadern viele Bürger damit, die Polizei zu alarmieren. Füby: "Gut 80 Prozent der Wahrnehmungen werden nicht der Polizei gemeldet." "Manche Leute glauben ja, dass der Notruf kostenpflichtig ist", ergänzt Neumüller. Verdächtige Vorgänge können relevant sein. Neumüller: "Wir hatten zum Beispiel drei Rumänen, die an der B 54 um 2 Uhr früh spazieren gegangen sind."– Nachbarn sind Partner: gegenseitig aufeinander aufpassen und verdächtige Bewegungen der Polizei melden.– Keine Anzeichen von Abwesenheit setzen: Nachbarn bitten, den Briefkasten und die Zeitungsrolle zu leeren.– Fenster, Terrassentüre und Balkontüre schließen.– Sichtschutz vermeiden, der Einbrechern ungestörtes Eindringen ermöglicht.– Keine Leitern, Brecheisen usw. liegen lassen, die dem Gauner helfen könnten.– Einbruch hemmende Rollbalken oder anderen mechanischen Einbrecherschutz installieren.– Hochwertige Schlösser und Schließzylinder einbauen.– die beste Alarmanlage ist ein Hund (laut Polizei)– Polizei ist österreichweit unter 059/133 zum Ortstarif erreichbar.Seit Oktober 2016 wurden 24 Einbrüche verübt. Davon 1/3 tagsüber. "Die Einbrecher haben festgestellt, dass tagsüber die meisten Menschen arbeiten sind und haben sich angepasst", so Franz Heimo Füby.Im selben Zeitraum des Vorjahres wurden 14 Einbrüche verübt.Aktuell konzentriert sich die Einbruchswelle auf das untere Schwarzatal sowie auf das Pittental.