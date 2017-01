Eine Schwerverletzte auf der S6

18.01.2017, 06:53 Uhr

Folgenschwerer Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw auf der S6 bei Neunkirchen.

Steirerin (49) schwer verletzt

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.meinbezirk.at). Gegen 3:30 Uhr kam es in der Nacht des 18. Jänner auf der S6, Fahrtrichtung Steiermark, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.Zwischen Neunkirchen und Gloggnitz verlor eine 49 jährige Lenkerin aus dem steirischen Bezirk Leoben die Kontrolle über ihren Pkw und krachte mit der rechten Fahrzeugfront nahezu ungebremst in das Heck eines slowakischen Sattelzuges. Der schwer beschädigte Pkw wurde in Folge in den Graben gegen die Böschung geschleudert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der FF Neunkirchen Stadt, RTW ASBÖ Ternitz und NEF Neunkirchen sowie Autobahnpolizei, befand sich die schwer verletzte Lenkerin noch im Fahrzeug. Nach der medizinischen Stabilisierung durch den Notarzt wurde die Frau schonend aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Feuerwehr Neunkirchen barg Wrack mit Kran

Nach der polizeilichen Freigabe wurde das schwer beschädigte Unfallfahrzeug von der FF Neunkirchen Stadt mittels Kran des SRF geborgen und verbracht. Der Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Ein dritt beteiligtes Fahrzeug, welches über Fahrzeugteile fuhr und minimale Schäden davontrug, konnte ebenfalls die Fahrt selbst fortsetzen. Der Einsatz konnte nach rund 1.5 Stunden beendet werden. Für die Dauer des Einsatzes war nur die Überholspur passierbar, was aber aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu keinen Verzögerungen führte.