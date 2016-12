Erneute Erfolge beim Sag´s multi Redewettbewerb

14.12.2016, 18:36 Uhr

Das BG/BRG Neunkirchen stellt wiederum 2 Finalisten beim diesjährigen Sprachwettbewerb.

Gamze Öztas (6G) und Thomas Grem (5R) überzeugten in der Regionalrunde am 6. Dezember mit ihren Reden in den Sprachen D/E und D/Rus sowohl die Jury als auch das Publikum. G. Öztas sprach zum Thema "Emojis statt Worte" und Th. Grem wählte das Thema "Deine Meinung meine Meinung – wo treffen wir uns?" Für das Finale müssen neue Themen gewählt und natürlich neue Reden geschrieben werden.Wir wünschen viel Erfolg!