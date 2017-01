02.01.2017, 15:24 Uhr

Ternitzer Stadtchef Rupert Dworak (SPÖ) ist nicht sonderlich glücklich mit den Silvester-Nachwehen.

Ausgebrannte Raketen sowie tausende Kracher und Knallkörper jedweder Art säumen den Bezirk.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Es wurden auch Mistkübel gesprengt", ärgert sich der Ternitzer SPÖ-Stadtchef LA Rupert Dworak über die Verwüstung zu Neujahr. Wie der Bürgermeister einräumte, entstehen alleine der Stadtgemeinde Ternitz dadurch 7.000 Euro an Mehrkosten. "Da wir ohnedies Tag für Tag den Mist wegräumen kein besonders großer Betrag, aber es entsteht vor allem ein Mehr an Arbeit", so Dworak verärgert.

Müll-Kontrolle

Ins selbe Horn stößt seine Gloggnitzer Amtskollegin Irene Gölles: "Jedes Jahr die gleiche Situation. Das ist sehr ärgerlich. Unser Bauhof fuhr am 1.1. die uns ohnehin schon bekannten Plätze ab und sammelte den Müll ein. Anzeige gegen „unbekannt“ machen wir nicht, da dies ohnehin nichts bringt."