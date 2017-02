Feuer im Ternitzer Stadtkern – Personen in Wohnung vermutet

13.02.2017, 22:09 Uhr

Einsatz im Bereich der Wohnanlage Franz-Dinhoblstraße.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Lautes, minutenlanges Geheul der Feuersirenen erfüllte am 13. Februar den Abendhimmel.Ab 21.57 Uhr alarmierte die Feuerwehr ihre Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in den Ternitzer Stadtkern, in der Franz-Dinhobl-Straße. Alarmiert wurden die Feuerwehren Ternitz-Rohrbach, Ternitz-Putzmannsdorf, Ternitz-Pottschach, Ternitz-St. Johann sowie die Betriebsfeuerwehr von Schoeller Bleckmann & Partner. Die Einsatzkräfte mussten von Personen in einer brennenden Wohnung ausgehen. Zum Glück waren keine Verletzten zu beklagen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.