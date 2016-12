09.12.2016, 19:49 Uhr

Einsatz in Kirchberg mit reichlich Rauch.

Glutnester aufgespürt und bekämpft

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Dramatische Szenen spielten sich am Nachmittag des 9. Dezember in einem Supermarkt in Kirchberg am Wechsel ab. "Mehrere Notrufe meldeten gegen 13:45 Uhr einen Brand in dem Geschäft", heißt es dazu aus der Feuerwehrzentrale.Als die Feuerwehr Kirchberg eintraf, war bereits das gesamte Geschäftslokal verraucht. Personal und Kunden waren bereits evakuiert.Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Kleinere Glutnester wurden rasch aufgespürt und abgelöscht. Um den Brandrauch aus dem Geschäft zu bekommen, kamen Druckbelüfter zum Einsatz. Weiters wurden die Rauchabzugsklappen geöffnet. Die Brandursache sowie die Schadenssumme sind noch unbekannt und werden von der Polizei erhoben. Verletzt wurde niemand.